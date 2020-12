Amici 20, Maria De Filippi verso lo stop. Ecco quando andrà in onda l'ultima puntata

17 dicembre 2020 a

Amici di Maria De Filippi verso lo stop. Dalla settimana prossima i palinsesti Mediaset entrano nel clima natalizio. Il che significa programmi sospesi e nuove programmazioni per i telespettatori. Tra le trasmissioni che vanno in vacanza c’è anche Amici 20. Sabato 19 dicembre, quindi, il programma della De Filippi saluterà il pubblico di Canale 5, con l’ultima puntata dello speciale settimanale. Mediaset non ha ancora detto quando tornerà il programma dopo le feste natalizie, anche se probabilmente si ripartirà sabato 9 gennaio. Nei giorni di pausa il talent show sarà sostituito da una soap, DayDreamer.

Insieme allo speciale del sabato, andrà in pausa anche il daytime di Amici durante il periodo di Natale. L’ultima puntata sarà domani 18 dicembre. Al suo posto su Canale 5 verranno mandati in onda diversi film, la fascia quotidiana del Grande Fratello Vip e Il Segreto. Mentre su Italia 1 si lascerà più spazio a Studio Aperto.

