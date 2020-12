Grande Fratello Vip, lo sfogo del marito di Stefania Orlando: "Potrebbe venir fuori di tutto", finisce malissimo?

Francesco Fredella 18 dicembre 2020 a

Attivissimo sui social, tra tweet e frasi che lasciano l’amaro in bocca. Guai a chi tocca Stefania Orlando: suo marito Simone Gianlorenzo, uno dei musicisti più intraprendenti di questi ultimi tempi, non si lascia sfuggire nulla. Soprattutto di quanto accade nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Stasera nonostante i chiarimenti tra Stefania, Tommaso, Maria Teresa Ruta e altre dinamica, ci saranno i confessionali. Sono stati registrati a caldo. E porterebbe venir fuori di tutto. Non mi senti tranquillissimo perché nel confessionale spesso accade di tutto, si dice di tutto”, racconta Simone. “I confessionali spesso sono fatti nel momento più difficile per i concorrenti. Vengono dette cose, spesso, dette per poca lucidità e per colpa della rabbia. Poi si fa pace e tutto torna come prima”, aggiunge il marito della Orlando. Ribadisce, tra l’altro, che tra Tommaso e Stefania c’è una vera amicizia. Zorzi, però, ha commesso una mossa falsa nominando la Orlando. Che è crollata ed ha pianto da sola per questa scelta. E Gianlorenzi torna a far rumore. Le suona di santa ragione a Filippo Nardi. “I suoi comportamenti sono indecifrabili, mi vergogno per lui. Quelle cose che ha detto contro la Ruta sono irripetibili”, conclude Gianlorenzi. Preparatevi stasera ai suoi tweet di fuoco.

