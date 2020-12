Verissimo, colpaccio di Silvia Toffanin: "Sì, in studio con me". Roba spacca-share, concorrenza squagliata

18 dicembre 2020 a

Silvia Toffanin tornerà in onda sabato 19 dicembre con una nuova programma di Verissimo, che promette come al solito di essere scoppiettante per i suoi fedelissimi telespettatori di Canale 5. Stavolta la conduttrice di Mediaset è riuscita a mettere a segno un colpaccio assoluto, garantendosi la presenza in studio di Tiziano Ferro, uno dei cantanti italiani tutt’ora più amati dal pubblico. “Con la sua musica ci fa sognare, innamorare ed emozionare”: così lo ha introdotto il promo preparato da Verissimo in vista della puntata di sabato. E Ferro ha risposto all’invito con poche parole, dato che sarà già impegnato in una lunga conversazione con la Toffanin: “Sarò lì con voi per parlare con Silvia, non vedo l’ora”.

