Verissimo, drammatica confessione di Antonella Elia: "Mi ha spaccato il cuore, sonno lacerata". L'uomo che la ha rovinata

Finita. Per sempre. Antonella Elia ha posto una pietra tombale sul suo ex, Ettore Delle Piane, e lo ha confermato a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 sabato 19 dicembre. Nel salottino Mediaset, la Elia ha spiegato che Delle Piane non ha superato la prova con cui lo aveva "testato" dopo Temptation Island. Insomma, ha provato a perdonarlo ma ha capito che per loro non c'era futuro. "Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata - ha premesso -. Mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili", ha spiegato, commossa, Antonella Elia. E ancora: "Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me".

