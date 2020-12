Otto e Mezzo, “Giuseppe Conte è in ritardo”: pure Lilli Gruber sbuffa per la conferenza del premier

18 dicembre 2020 a

a

a

“Doveva parlare intorno alle 20.20, ma per ora non vi è traccia del premier. In ritardo anche stavolta”. Se persino Lilli Gruber inizia a perdere la pazienza, vuol dire che Giuseppe Conte è davvero alla frutta. A Otto e Mezzo la conduttrice di La7 ha atteso per una buona mezz’ora che il presidente del Consiglio avviasse la conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, ma è rimasta delusa. Erano le 20.13 quando sui social Conte aveva annunciato che “fra poco” avrebbe parlato agli italiani, avendo ricevuto il via libera finale dal Cdm sulle nuove restrizioni decise (anche quelle in ritardo) per le festività natalizie. E invece alle ore 21.10 del premier non vi è alcuna traccia. Se disattendere le attese e le promesse fosse uno sport olimpico, Conte sarebbe il campione indiscusso: neanche un semplice orario di una conferenza è in grado di rispettare, e questo non fa altro che aumentare la rabbia degli italiani, che si sentono sempre più presi in giro e abbandonati al loro destino.

La conferenza a Chigi? “Una delle ultime dell'era Conte”: premier travolto dagli italiani

