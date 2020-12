Non è l'arena, Alberto Genovese e la bomba di Giletti: chi trascina in studio, la donna che può cambiare tutto

19 dicembre 2020 a

a

a

Un bombardamento su Alberto Genovese. A Non è l'arena su La7 Massimo Giletti continuerà a indagare sulla sconvolgente inchiesta per violenza sessuale plurima contro l'imprenditore, anche nell'ultima puntata pre-natalizia del suo talk. Focus sulle notti selvagge nella villa di Genovese, tra la Terrazza Sentimento di Milano e la Villa Lolita di Ibiza, dove secondo le denunce sarebbero avvenuti gli abusi.







Giletti mostra la chat segreta di Genovese e bombarda l'amico: "Questa roba qua non è normale" | Video

Fonti di La7 fanno sapere che tra le novità importanti della serata ci sarà la testimonianza in studio della fidanzata di Danile Leali, dj imprenditore amico di Genovese e indagato dalla Procura milanese per detenzione di droga ai fini di spaccio. Rientrato in Italia da Bali, sarà in collegamento con Giletti. Tra i commentatori, anche Nunzia De Girolamo e Luca Telese, protagonisti di violenti scontri con Leali, la psicologa Stefania Andreoli e Giulia Sorrentino, giornalista di Libero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.