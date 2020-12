Verissimo, Tiziano Ferro scomparso: "Un secondo prima, seduto proprio lì"

19 dicembre 2020 a

Silvia Toffanin ha messo a segno un vero e proprio colpo da novanta per la puntata di Verissimo, mandata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 19 novembre. La conduttrice di Mediaset ha infatti ospitato nel suo studio Tiziano Ferro, che è perennemente tra i cantanti italiani più amati dal pubblico, anche all’estero. Durante l’intervista che ha toccato tanti punti della vita privata e della carriera dell’artista, ad un certo punto è stato lui stesso a svelare un “trucco” sulla sua partecipazione a Verissimo: “Avete avuto la generosità di realizzare una cosa fantastica che ora svegliamo”. “Ti posso far sparire e riapparire”, ha detto la Toffanin che ha mostrato come in realtà Ferro non fosse fisicamente presente con lei in studio, anche se lo sembrava.

