L'Eredità, il nuovo campione di Flavio Insinna: addio Cannoletta, quanto ha vinto al primo colpo

19 dicembre 2020

L’Eredità ha un nuovo campione: si chiama Simone e viene da Solesino, nell’ultima puntata del game show di Rai1 condotto da Flavio Insinna è riuscito a battere il super campione Massimo Cannoletta. Non solo, perché il ragazzo di soli 22 anni ha anche vinto alla sua prima ghigliottina, portando a casa la non indifferente cifra di 18.750 euro in gettoni d’oro. Per la verità Simone ha rischiato di fare un colpo ancora più grosso, dato che all’atto conclusivo de L’Eredità si era presentato con 150mila euro: la ghigliottina però si è rivelata più complessa del previsto in fase di scelta delle cinque parole da abbinare e così il ragazzo si è visto dimezzare più volte il montepremi. L’importante, però, è che sia riuscito a indovinare la risposta esatta. Quel che si dice un esordio col botto, vedremo se sarà in grado di riconfermarsi.

