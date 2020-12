Storie Italiane, “inviato aggredito da 40 persone davanti a un bar”: finisce in ospedale a Roma

20 dicembre 2020 a

Una troupe televisiva della Rai stava effettuando un servizio sugli assembramenti nella zona di ponte Milvio a Roma ed è stata aggredita da oltre quaranta persone che si trovavano nei pressi in un bar. Il fattaccio è accaduto intorno alle 16 di domenica 20 dicembre: sono dovute intervenire diverse volanti delle forze dell’ordine per placare gli animi molto tesi. I giornalisti di Storie Italiane, la trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, si trovavano sul posto per documentare gli assembramenti nella Capitale in barba alle regole anti-Covid: ferito il cameraman, che è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Gemelli con un trauma cranico. Danneggiata anche la telecamera, che è caduta a terra nella colluttazione.

