Non è l'Arena, "andavano alle feste di Genovese per Belen e lo champagne": testimonianza pesante dai festini

Massimo Giletti si è occupato ancora una volta del caso di Alberto Genovese a Non è l’Arena, la trasmissione andata in onda domenica 20 dicembre su La7. Il giornalista ha dato spazio anche a Marilisa Loisi, la fidanzata di Daniele Leali che ha evidenziato come tutti quei personaggi, anche famosi, che prima facevano a gara per poter andare ai super festini di Genovese ora sono spariti. “Prima tutti lo conoscevano e volevano partecipare alle sue feste, oggi si nascondono”. Ma non è tutto, perché la Loisi ha rilasciato delle dichiarazioni destinate a far discutere, tirando in mezzo anche Belen Rodriguez: “Per quelle ragazze lo scopo era andare alle feste perché c’erano Belen e lo champagne. Io non andavo lì per quello, andavo per passare una giornata, per bere, mangiare e ballare, mentre lo scopo di quelle ragazze era diverso”.

