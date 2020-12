Le Iene, lo scherzo a Francesco Oppini? "Sospeso prima del previsto", fuori tutta la verità: a un passo dalla disgrazia

21 dicembre 2020 a

Ha fatto molto parlare lo scherzo de Le Iene a Francesco Oppini. Il programma di Italia 1 gli ha fatto credere che la madre, Alba Parietti, avesse un nuovo baby-fidanzato, Sonny Di Meo, ex tronista di Uomini e Donne, di ben 30 anni più giovane. Scherzo duro, durante il quale non tutto è andato come previsto, tanto che le registrazioni sono state fermate in anticipo. Lo scherzo ha infatti messo a dura prova i nervi di Oppini. Tanto che successivamente, Di Meo ha spiegato: "Non avete idea del genere di provocazioni a cui lo abbiamo sottoposto. Le staffe le ha perse certo, ma senza diventare aggressivo perché Francesco non lo è di natura". E ancora, si è scoperto che Le Iene, considerato il nervosismo di Oppini, hanno scelto di interrompere lo scherzo prima, con un colpo di scena finale, il finto ricatto in cui a Oppini era stato detto che il baby-fidanzato della Parietti era pronto a farsi da parte se avesse ricevuto 20mila euro. A quel punto, Le Iene sono entrate in scena rivelando lo scherzo.

