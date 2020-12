Striscia la Notizia, la rivelazione clamorosa della velina Shaila: "A 16 anni...". Quello che in pochissimi sapevano

22 dicembre 2020 a

Shaila Gatta a ruota libera. La velina di Striscia la Notizia ha raccontato il suo passato ad Amici nella 14esima edizione prima di finire sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. "A 16 anni ho lasciato la mia città per trasferirmi a Roma e sono entrata in tv dalla porta principale. Maria De Filippi è stata come una seconda mamma", ha raccontato al settimanale Nuovo Tv rinfrescando la memoria a chi non ricordava il suo esordio su Canale 5.

La ballerina, nata ad Aversa, non ha nascosto la malinconia: "Negli anni lontana da casa mi è mancato il calore della mia famiglia, un vuoto che non potrò mai colmare. Per fortuna, però, ho due genitori straordinari che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza". Ma Shaila è fortunata anche in amore e del suo compagno Leonardo Blanchard non può che parlare bene: "La gelosia non fa parte di noi".

