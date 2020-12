Dino Giarrusso a L'aria che tira: "Fate vedere quando hanno cacciato Salvini dalla piazza", Myrta Merlino lo gela

23 dicembre 2020 a

Dino Giarrusso non si smentisce mai. Ospite de L'Aria Che Tira l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle si scaglia contro Myrta Merlino. La sua colpa? Aver mostrato Matteo Salvini in piazza a fianco dei ristoratori e delle partite Iva. "Ma sempre quando ci sono io? Fate vedere quando lo hanno menato dove Beppe Grillo mandava tanta gente", chiede indispettito. Non attende la conduttrice prima di rimetterlo a suo posto: "Io sono una cronista, quindi mostro il leader della Lega in piazza in protesta contro i lavoratori. Poi scusa, hanno menato Salvini?". "No menato no, ma lo hanno allontanato", corregge il tiro Giarrusso.

Il grillino non è nuovo a far scaldare gli animi in tv. L'ultima volta sempre su La7 dalla Merlino, dove un ristoratore è stato costretto a rimproverarlo: "Ora parlo io, mi faccia finire". Anche in quell'occasione il pentastellato pretendeva di discutere solo lui.

