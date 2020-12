Striscia la Notizia, "salvo cambi dell'ultima ora: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in orbita, ecco che cosa accadrà

26 dicembre 2020 a

Come sempre, un successone. Si parla di Ezio Greggo ed Enzo Iacchetti al timone di Striscia la Notizia su Canale 5: anche quest'anno la loro conduzione ha ottenuto ascolti strepitosi e tanto affetto sui social. Anno particolare, anche per loro, che di solito aprono l'edizione del tg satirico e che invece, quest'anno, sono subentrati a Ficarra e Picone, che hanno annunciato l'addio a Striscia. Con Greggio e Iacchetti, Striscia macina come sempre record di ascolti, con picchi superiori a 5 milioni di telespettatori. I due, ora, resteranno dietro al bancone fino a che, salvo cambi dell'ultima ora, daranno spazio all'altra coppia storica, quella composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, chiamati a concludere la stagione.

