Striscia la Notizia, "Lucia Azzolina" va in videoconferenza così: da non credere, come si è vestita

La "ministra Cazzolina" torna a Striscia la notizia. Il programma di Antonio Ricci dedica sempre molto spazio ad Angelica Massera, la 35enne brava imitatrice della responsabile della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina. Stavolta la Massera si presenta vestita da Babbo Natale, in versione femminile.

Nello sketch del programma la Massera, versione Azzolina, legge le letterine degli studenti. Alla fine la ministra-Babbo Natale saluta tutti e se ne va accompagnata dalle sue renne Recovery e Fund, ironizzando sui fondi di recupero che l'Europa ha concesso all'Italia per far fronte alla crisi scatenata nel 2020 dal coronavirus. La ministra infine, saluta, con la solita regola: "Are, ere e ire, la h fanno sfuggire".

