Verissimo, per Maria De Filippi una sorpresa in aspettata: in studio davanti a tutti va in onda questo

Silvia Toffanin a Verissimo omaggia la sua ospite con un'inaspettata sorpresa. Durante la puntata del 26 dicembre la conduttrice di Canale 5 ha voluto mostrare a Maria De Filippi un video inedito. Qui - sono andati in onda - alcuni messaggi di persone alla quale il noto volto di Mediaset è particolarmente legata. Tra queste Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, entrambe uscite da Amici, ma anche Lorella Cuccarini e Mara Venier, alle quali Maria è stata vicina nei momenti di difficoltà.

Poi la De Filippi si è invece focalizzata sulla vita privata della compagna di Pier Silvio Berlusconi. E in particolare sui figli: “La piccola ha 5 anni ed è tremendina. È la più peste, penso assomigli un po’ a me. Lui ha 10 anni ed è super simpatico, molto dolce e paziente, super sportivo come il papà – ha confidato salvo poi precisare -. Sono entrambi dolcissimi, sono la cosa più bella del mondo”.

