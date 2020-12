Domenica In, terremoto per l'intervista di Mara Venier ad Arcuri: "Vergogna-Rai, mai così schiavi del governo", la domanda che non ha fatto

27 dicembre 2020 a

a

a

Infuria la polemica contro Domenica In e la Rai. Nel mirino il primo segmento della puntata natalizia condotta da Mara Venier sulla rete ammiraglia oggi, domenica 27 dicembre. Un primo segmento tutto dedicato al vaccino al coronavirus, al V-Day, alle prime iniezioni del siero. Per l'occasione, Zia Mara ha intervistato sia il ministro della Salute, Roberto Speranza, sia il super-commissario "a tutto", Domenico Arcuri. E la polemica infuria proprio per queste interviste. Già, perché è stato un diluvio di "lavoro straordinario", "giorno storico", "speranza" e complimenti assortiti. Insomma, nessuna domanda scomoda a nessuno dei due ospiti, men che meno ad Arcuri, al quale alla luce dei disastri combinati ci sarebbero parecchie cose da chiedere. Certo, non è colpa di Zia Mara, le indicazioni in questi casi arrivano dall'alto. Ma sui social, montava l'indignazione e, soprattutto, in molti spendevano il nome di Lorella Cuccarini, cacciata da La vita in diretta per "eccesso di sovranismo". Già, una Rai così smaccatamente filo-governativa, in effetti, non si era quasi mai vista.

