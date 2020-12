Verissimo, Maria De Filippi e la rivelazione su Mara Venier: "Il talento lo vai a prendere", ecco come è rinata la collega

27 dicembre 2020 a

Tutta la determinazione di Maria De Filippi, emersa in modo lampante nel corso dell'ospitata a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5 nella puntata del 26 dicembre. La conduttrice Mediaset, infatti, parlando di come scova i migliori artisti per i suoi programmi, taglia corto: "Se vedi un talento lo vai a prendere". Dunque, su Alessandra Amoroso, per fare un esempio, ricorda: " l’ho conosciuta nel 2008, mi chiama mamma famosa, ha un grande cuore, ma un carattere particolare".

Poi le belle parole su Lorella Cuccarini, che ha recentemente iniziato la sua esperienza ad Amici: "È stata una scoperta, spesso fai lo stesso lavoro ma non ti incontri mai", spiega la De Filippi. E ancora: "Io l’ho vista a giugno, abbiamo parlato di danza. E ho visto una persona che ci credeva tanto. Io sono molto contenta che lei ci sia".

E nella vicenda della Cuccarini, un po' si rilegge quella avvenuta molti anni fa con Mara Venier, che all'epoca era finita un po' ai margini della tv. Così, la De Filippi la chiamò per fare il giudice a Tu si que vales, ed il resto è storia. Ma Maria, di favori, non ne vuole sentir parlare: "Ho la fortuna di avere tante ore da riempire in tv e di avere tanta libertà. E se vedi del talento lo vai a prendere. Non è tendere la mano ma rimettere le persone nei posti giusti. Quando ho chiamato Mara Vernier è stata un bene per il programma", ha concluso.

