Domenica In, Mara Venier in onda ridotta così: "Mi tira tutto, ma non potevo non esserci", eroica

28 dicembre 2020 a

a

a

Stoica Mara Venier. Inossidabile. Nonostante il dolore. Ieri, domenica 28 dicembre, era come sempre in onda con la sua Domenica In, su Rai 1. Puntata ricchissima di ospiti e interviste, da Speranza e Arcuri fino a Massimo Ranieri e Roberto Bolle. Insomma, una puntata come sempre senza pausa. Dunque, l'intervista a Clementino, rivelazione della prima edizione appena conclusa di The Voice Senior. E proprio durante questo colloquio, la mitica Zia Mara ha rivelato il disagio con cui stava convivendo da tutta la puntata. Infatti ha interrotto Clementino e ha affermato: "Ho fatto pure un intervento ai denti, mi tira tutto. Sono qui perché non potevo non esserci", ha concluso. E si riprende con l'intervista. Insomma, the show must go on. Inarrestabile Venier, che poi chiarisce: "Potevo anche non esserci, nel senso che potevo essere qui con una guancia gonfia". E invece c'era, presentissima, come sempre.

Vedete la faccia inebetita di Speranza? Strepitoso: Mara Venier si presenta con questa maglietta, lui di sasso | Guarda

"Considerata la sua età...". Prego? Arcuri, raccapricciante gaffe con la Venier: gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.