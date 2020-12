È sempre mezzogiorno, imprevisto pericolosissimo. Antonella Clerici mortificata: "Scusami"

28 dicembre 2020 a

Troppo calde le frittelle che il "maschio Alfio" ha assaggiato nella puntata di È sempre mezzogiorno di oggi. Antonella Clerici, dopo la presentazione della ricetta, gliele ha fatte assaggiare. Dopo l'assaggio però. inquadrato proprio in quel momento, Alfio ha spalancato bocca e occhi per il calore. Un po' come la vecchia gag di Paolo Villaggio in Fantozzi. “Scusami, ma le abbiamo appena fritte”, la risposta della Clerici ad Alfio.

"Ma l’hai già mangiata tutta?”, ha poi replicato ridendo. Alfio infine è stato messo in mezzo: "E’ diventato bordeaux!”, ha ironizzato infatti Francesca Marsetti, la cuoca che ha preparato la frittella super calda. Antonella Clerici si fermerà, nei prossimi giorni e sarà di nuovo in video subito dopo Capodanno 2021 per iniziare ufficialmente la seconda parte della stagione tv.

