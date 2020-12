Grande Fratello Vip, la cannonata di Maria De Filippi: "Arrogante, sprezzante. Non mi piacevi. Ma poi..."

29 dicembre 2020 a

Alla diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5 di lunedì 28 dicembre, il colpaccio di Alfonso Signorini si chiamava Maria De Filippi. Prima storica ospitata per la conduttrice Mediaset al GfVip, dove è intervenuta in collegamento direttamente dalla scuola di Amici. E la De Filippi, poi, è stata chiamata a fare una sorpresa a Tommaso Zorzi, che spesso e volentieri ha parlato di lei nella casa. E Maria, su Tommaso, si è lasciata andare a una confessione spiazzante: no, alle prime battute a lei Zorzi non piaceva. Ma ora ha cambiato idea. "Inizialmente non mi piaceva. Recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante. Poi seguendo il GF ho iniziato a guardarne altri aspetti - ha premesso -. Io vedevo i suoi occhi andare a destra e sinistra, mi sembrava a volte persino impaurito. Ho iniziato a guardarlo con occhi diversi, mi faceva piacere vedere le sue reazioni. mi faceva anche tenerezza, ma nel senso buono. Ho visto quanto aveva pudore del suo sentimento con la mamma. L’ho visto litigare e discutere ma penso lo faccia quando stima le persone, non quando non le stima. Discute per far poi la pace", ha concluso Maria De Filippi. Insomma, alla fin dei conti, Zorzi promosso.

