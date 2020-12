Grande Fratello Vip, "ti uccido e lo confermo": brutali minacce a Stefania Orlando in prima serata

29 dicembre 2020 a

Impensabile Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip, nel corso della diretta del reality condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 nella serata di lunedì 28 dicembre. Era a rischio eliminazione per alcune frasi orribili pronunciate contro Stefania Orlando, allusioni su alcol e sesso e soprattutto quell'"io ti uccido" che aveva fatto gridare allo scandalo. Contro la De Grenet, sono piovute le pesantissime parole di Antonella Elia, che la ha accusata di bullismo. Eppure, Samantha, non arretra di un millimetro. Durante la puntata si è tornati a parlare di quanto accaduto e lei ha affermato: "Quelle cose le ho dette, le riconfermo, do un peso alle parole, se si tocca mio figlio e si mette in discussione il mio essere madre io non ci sto. Quelle parole erano circoscritte - ha rimarcato -. Io e Stefania ci siamo parlare e scusate reciprocamente se abbiamo usato parole e se hanno infastidito l'altra. Dire io ti uccido lo intendo con le parole, se dici ad un bambino che lo mangeresti mica lo dici sul serio". Insomma, Samantha De Grenet non molla. Con buona pace di chi scandalizza.

