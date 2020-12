Grande Fratello Vip: “Hai visto il bacio tra Pretelli e Salemi?”, Elisabetta Gregoraci si alza e se ne va

29 dicembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci continua a far parlare in relazione al Grande Fratello Vip pur avendo lasciato la casa ormai da due settimane. Ma l’ex moglie di Flavio Briatore è stata una concorrente iconica di questa edizione del reality di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, quindi è naturale che continui a far discutere, soprattutto per il rapporto speciale che ha vissuto in tre mesi con Pierpaolo Pretelli. Rapporto che ormai sembra irrecuperabile, dato che l’ex velino non ha perso tempo e si è buttato tra le braccia di Giulia Salemi, con la quale ci sono stati dei baci con la scusa del gioco. In una diretta Instagram con Enock Barwuah e Francesco Oppini, la Gregoraci si è dovuta sorbire le tante domande sul bacio tra Pierpaolo e Giulia. Infatti a un certo punto quando ha sentito nominare Pretelli si è alzata e ha abbandonato la diretta, tornando una volta cambiato discorso: evidentemente provava qualcosa nei confronti dell’ex velino, che invece ha buttato la sua occasione alle ortiche per fare lo “scemotto” in casa.

"No". Boom: Elisabetta Gregoraci scopre il segreto (molto intimo) di suo figlio sui social, una madre sotto-choc?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.