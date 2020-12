Report, Sigfrido Ranucci minacciato: “Bast***, speriamo ti prenda un tir in pieno”

29 dicembre 2020 a

a

a

Report ha preparato una puntata sulle stragi che manderà in onda lunedì 4 gennaio alle 21.30 su Rai1. La trasmissione di approfondimento condotta da Sigfrido Ranucci è spesso e volentieri nell’occhio del ciclone per i temi molto delicati che tratta, come ad esempio l’ultimo sul presunto scandalo riguardante il piano pandemico italiano mai aggiornato dal 2006. Nella prossima puntata, invece, Report si occuperà della strage di Bologna e di quelle del ’93: in particolare nelle anticipazioni si legge che la trattativa Stato-mafia verrà raccontata come mai è stato fatto finora. Proprio le anticipazioni hanno scatenato la reazione scomposta di Francesco Biava, ex capo segreteria di Gianni Alemanno al ministero delle politiche agricole: “Bast***. Domani vomiterai le tue menzogne, da una rete pubblica, senza che nessun contraddittorio sia possibile, pagato con i soldi del nostro canone, in perfetto stile staliniano”. Report ha condannato tale post e ha mostrato anche altri messaggi scabrosi indirizzati a Ranucci: “Speriamo che lo prenda un tir in pieno ma che rimanga vegetale”, un orrore che non ha giustificazioni.

"Ma quale taglia e cuci?". Ranucci replica alla Meloni, si scatena il caos in Rai: una riunione finita malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.