Striscia la Notizia, gaffe di Nicola Porro: "Ci avete seguito...", cosa gli scappa di bocca

29 dicembre 2020 a

Altro scivolone pizzicato da Striscia la Notizia. Questa volta il tg satirico ha preso di mira Nicola Porro. Il conduttore di Quarta Repubblica su Rete Quattro ha voluto salutare il pubblico con una gaffe: "Faccio un sacco di auguri a tutti voi che ci avete seguito fino a quest'ora esordisce". Fin qui nulla di strano se non fosse che il programma di Canale 5 di Antonio Ricci manda in onda anche la parte dopo: "Ci avete seguito durante il 2021, un anno straordinario da tutti i punti di vista anche per Quarta Repubblica". Infine il commento ironico di Striscia: "Il 2021 è davvero volato". Per forza non è ancora iniziato.

