Grande Fratello Vip, "come essere umano non mi interessa più". Stefania Orlando, raptus contro Tommaso Zorzi

Fine di un'amicizia al Grande Fratello Vip. Litigano, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, e questa volta nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non sembra una semplice scaramuccia. "Stamattina era carica. Allora sei psicopatica", è la battuta velenosa dell'influencer milanese, che ha ripreso la celebre espressione usata contro la Orlando da Samantha De Grenet. E Stefania non l'ha presa bene: "Non mi interessa più niente. Come essere umano non mi interessa, perché è andato a colpire su una cosa che già mi aveva fatto male sapendolo perfettamente. Non lo giustificate sempre", si è sfogata la showgirl romana con gli altri coinquilini che cercavano di riportare la pace.

E dire che tutto è nato da un motivo piuttosto futile, i cambi della coreografia preparata per Capodanno. "Non scherzare su questa cosa perché sai che mi dà fastidio", l'aveva affrontato a botta calda la Orlando. "Ti ho fatto una battuta. Ma se tu mi dici una roba io non mi posso offendere. Non te l’ho detto di proposito psicopatica. Se hai pensato che te l’ho detto per offenderti mi dispiace", ha provato a sistemare le cose Tommaso. È finita con un abbraccio in piscina: pace o solo tregua armata?

