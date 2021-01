Grande Fratello Vip, "Noooo". Maria Teresa Ruta che Paolo Rossi è morto: crisi isterica, si accascia a terra

01 gennaio 2021 a

a

a

"Chi ci ha lasciato nel 202o". Alfonso Signorini sadico, lacrime al Grande Fratello Vip su Canale 5. Il conduttore mostra ai concorrenti "reclusi" nella casa di Cinecittà le immagini dei morti illustri di queste ultime settimane, partendo da Stefano D'Orazio dei Pooh a Gigi Proietti, per finire a Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. E Maria Teresa Ruta crolla letteralmente a pezzi.

"Inizia a riflettere prima di vestirti così". Maria Teresa Ruta conciata in questo modo, la fucilata di Iacchetti | Guarda

L'ex conduttrice della Domenica Sportiva, grande appassionata di calcio, scoppia a piangere, si mette le mani sul viso e tra i capelli, si china in ginocchio, urla "Noooo" a pieni polmoni. Una reazione emotiva comprensibile per chi, come lei, con quei campioni ha condiviso diversi anni della sua vita professionale e privata e non si è limitata a vederli in tv.

Guarda il video integrale sul sito del Grande Fratello Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.