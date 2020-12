Striscia la Notizia, Maria Teresa Ruta conciata così? Fucilata-Iacchetti: "Inizia a riflettere prima di vestirti così"

27 dicembre 2020 a

Tempo di "pagelline" a Striscia la Notizia. Tempo di Moda Caustica, la corrosiva rubrica con cui il tg satirico di Canale 5 mostra il "meglio del peggio" in termini di look che si è visto negli ultimi giorni in televisione. E nella puntata di sabato 26 dicembre, il poco ambito primo posto nella graduatoria, se lo aggiudica Maria Teresa Ruta per un improbabile vestito sfoggiato nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. La voce fuori campo di Iacchetti, infatti, commenta: "Un bizzarro abito da sera. Eccola fasciata in un vestito lungo completamente ricoperto di paillettes. Mamma mia, una cosa è certa: il vestito riflette, ora speriamo che inizi a riflettere anche la Ruta prima di indossare un capo come questo". La stoccata di Striscia alla Ruta è servita.

Striscia, Moda Caustica e Ruta prima: il servizio

