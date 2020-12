Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: "Sì. è stata mia testimone di nozze". Samantha De Grenet pietrificata: scacco matto?

Francesco Fredella 29 dicembre 2020 a

Come mai Maria De Filippi non saluta Sonia Lorenzini? Durante la sorpresa in diretta della regina dei talent di Canale 5 al Grande Fratello Vip, il programma di Alfonso Signorini nella diretta di lunedì 28 dicembre, si fa notare un dettaglio: Maria non saluta direttamente Sonia Lorenzini, che è una vecchia conoscenza di Uomini e donne. Maria De Filippi, durante il suo collegamento dagli studi di Amici, ha salutato ZAndrea elletta (che ha partecipato a Uomini e donne), Maria Teresa Ruta, Carlotta e altri. Che è successo? Niente, semplice dimenticanza...

Ma c’è anche un’altra curiosità: la De Filippi è stata testimone delle prime nozze di Stefania Orlando con Andrea Roncato. Non si tratta, certamente, di una novità visto che è stata la stessa Orlando a rivelarlo in diretta durante una chiacchierata con Samantha De Grenet. E Stefania racconta: “Mi ha fatto da testimone di nozze al primo matrimonio (con Maurizio Costanzo ndr)”. E chissà cosa ne pensa la De Grenet, i cui rapporti nella casa di Cinecittà con la Orlando sono davvero molto, molto freddi...

