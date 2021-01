L'anno che verrà, "censura in diretta". Occhio ai sottotitoli: altro disastro della regia di Rai1?

01 gennaio 2021 a

Mezza censura a L'anno che verrà, lo show di Capodanno di Rai1 condotto da Amadeus. Sui social molti hanno sottolineato come durante l'esibizione di J-Ax e Clementino, che hanno cantato i classico degli Articolo 31 Tranqui Funky, qualcosa non sia andato come previsto. Durante tutto il pezzo, la regia Rai inserisce le parole del testo come sottopancia, per favorire il karaoke dei telespettatori a casa. "Magicamente", però, i sottotitoli spariscono solo durante un verso della canzone piuttosto spinto, "Muoviti arrapato tipo playmate di Playboy".

Troppo per Mamma Rai, soprattutto a San Silvestro? Il sospetto è cavalcato anche dal sito Fanpage.it, che ricorda come qualche anno fa trasmettendo i messaggi inviti dai telespettatori fosse finita in sovrimpressione anche una clamorosa bestemmia in diretta, creando non pochi problemi all'incolpevole Amadeus. Forse a viale Mazzini quest'anno ha voluto evitare altri guai.

