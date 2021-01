Mattino 5, "che tranvata": Francesco Vecchi si presenta così, è subito gaffe sul Capodanno

01 gennaio 2021 a

a

a

Mattino 5 sarebbe dovuto tornare in onda direttamente a partire da lunedì 4 gennaio, ma Mediaset con un colpo a sorpresa ha deciso di prevedere una puntata speciale per Capodanno. E così stamattina Francesco Vecchi ha aperto la trasmissione, rivelando subito al pubblico di accusare il fatto che fossero le 8.44: “Buongiorno e tanti auguri, io sono contento di essere qua. Volevamo esserci, anche se devo dire che la sveglia stamattina è stata una discreta tranvata, infatti mi scuserete ma io voglio andare con calma. Tanto abbiamo tempo, visto che staremo insieme fino alle 13”. Poi Vecchi si è reso protagonista di una piccola gaffe, venendo ripreso immediatamente dagli autori: “Io ci sarò fino alla messa di Natale… no, scusate, di Capodanno, è colpa della sveglia ovviamente. Poi dopo ci sarà Federica Panicucci, quindi direi che abbiamo tempo per fare le cose con calma”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.