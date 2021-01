Grande Fratello Vip, "loro sono intoccabili". Finale già scritta? Cosa mandano in onda dalla regia

02 gennaio 2021 a

Stefania Orlando e Dayane Mello hanno avuto un lungo confronto su chi potrebbe arrivare in finale al Grande Fratello Vip. Passate le feste di Natale e Capodanno e dopo ormai quasi quattro mesi trascorsi all’interno della casa del reality condotto da Alfonso Signorini, le due concorrenti sono date tra le possibili vincitrici. Loro sembrano esserne consapevoli, per questo hanno parlato delle future nomination e di chi vorrebbero portare in un’ipotetica finale. “Io e te abbiamo avuto degli scontri - ha dichiarato la Orlando - ma tu meriti la finale perché nella mia testa sei da finale. Io non mando in nomination chi merita di andare avanti, nel bene e nel male, e non si tratta solo di Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta che io amo”. Proprio questi due per Stefania sarebbero “intoccabili” dato che contribuiscono in maniera determinante al successo del GF Vip: “Come fai a nominarli? Sono intoccabili ed è anche vero ormai che, dopo Natale e Capodanno, chiunque va a casa ha fatto tanto”. La Mello ha risposto che anche lei non se la sentirebbe di nominare la Ruta, mentre su Zorzi il discorso è diverso, pur riconoscendo che insieme a Maria Teresa meriterebbe la finale e quindi di giocarsi la vittoria.

