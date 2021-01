Domenica In, "fastidio fisico": sconcertante supercazzola di Paolo Fox, Mara Venier lo zittisce così. Gelo su Rai 1

03 gennaio 2021 a

Una clamorosa supercazzola firmata Paolo Fox a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Nella puntata di oggi, domenica 3 dicembre, il programma è iniziato con l'Oroscopo per il 2021 di Paolo Fox. Compito arduo, dopo l'anno del coronavirus. Ma tant'è. Il vero problema, semmai, come accennato è la supercazzola rivolta alla mitica Zia Mara, che in effetti sembrava un poco imbarazzata. Rivolgendosi alla conduttrice, Paolo Fox ha spiegato: "Diciamo che puoi essere quello che un pochino si salva. Il discorso è questo per l'Oroscopo: vedere al singolo - premette un poco criptico -. Per esempio tu hai avuto un anno eccezionale però la Bilancia aveva Saturno contro e improvvisamente hai avuto qualche fastidio fisico", ha aggiunto. Sconcerto per la Venier, che cambia il focus della discussione: "Saturno contro, dopo con Ferzan Ozpetek qui ospite...", afferma riferendosi al titolo del celebre film del regista che da lì a poco sarebbe entrato in studio.

