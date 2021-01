Domenica In, cosa spunta sulla copertina del libro che ha in mano Mara Venier: un dettaglio grottesco

03 gennaio 2021 a

Fermi tutti. Il diavolo sta nei dettagli. E il dettaglio è stato notato dal popolo di twittaroli che seguiva la prima puntata dell'anno di Domenica In su Rai 1, condotta come sempre da Mara Venier. Il primo ospite? Paolo Fox, con il suo Oroscopo 2021. Ospitata molto criticata dal web e in cui l'esperto delle stelle è incappato in un discreto numero di gaffe. Ma, si diceva: il dettaglio. Il dettaglio di cui si parla è stato notato e rilanciato su Twitter e stava sulla quarta di copertina dell'ultimo libro di Paolo Fox. Già, perché quando la Venier teneva il volume in mano, ha fatto capolino la foto che Fox ha scelto di pubblicare: una foto in cui, quasi, non sembra neppure lui. Una foto, probabilmente, di parecchi anni fa.

