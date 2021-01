Domenica In, "Paolo Fox aveva previsto tutto": la confessione di Eleonora Daniele che lascia di sasso la Venier

Francesco Fredella 03 gennaio 2021 a

a

a

Paolo Fox aveva previsto tutto. Ed è subito boom: l’oroscopo di Eleonora Daniele, una delle conduttrici più amate della tv, si è avverato nel 2020. “Paolo Fox aveva previsto la mia gravidanza”, scherza la Daniele con Mara Venier in collegamento a Domenica In. “Io sapevo già di essere incinta, ma non ho detto nulla perchè dovevo terminare gli esami per assicurarmi che andasse tutto bene” racconta la giornalista veneta. “Questo non lo sapevo!”, risponde la Venier che sarà madrina di Carlotta (nata da un lungo amore tra Eleonora e Giulio Tassoni). “Dovevamo battezzarla a novembre, mi ero già preparata il vestito…", dice Mara. “E poi è successo tutto quello che è successo. Un disastro”, precisa Eleonora. “Faremo il battesimo tra qualche mese”. La Daniele è innamorata pazza di Carlotta: una bimba bellissima, che è arrivata in un momento pieno di soddisfazioni nella sua vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.