Storie Italiane, la morte che sconvolge Enrica Bonaccorti: "La cosa più terribile che possa accadere, era giovanissima"

04 gennaio 2021 a

a

a

Momenti di grande commozione a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1 nella puntata di oggi, lunedì 4 dicembre. In studio, infatti, Edoardo Vianello ha parlato della drammatica morte della figlia che aveva avuto con Wilma Goich, scomparsa in primavera per un tumore. Una morte improvvisa, dolorosissima. E dopo aver ascoltato le parole di Vianello, Enrica Bonaccorti, presente in studio e visibilmente provata, ha affermato: "Perdere il proprio figlio è la cosa più terribile che possa accadere. Era giovanissima", ha aggiunto con le lacrime agli occhi. Infine, Enrica Bonaccorti ha aggiunto: "Dobbiamo cercare la forza dentro di noi per riuscire ad andare avanti". Anche se in certo momenti sembra davvero difficile. Quasi impossibile.

"Una catastrofe, ho un solo modo per sopravvivere". La figlia morta, drammatica confessione di Edoardo Vianello

"I dati del 7 gennaio". Coronavirus, tragedia annunciata: le drammatiche anticipazioni di Sileri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.