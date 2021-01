Mattino 5, Federica Panicucci: "Siamo abituati a ben altra polizia", sospetto pesante sull'assalto dei trumpiani

07 gennaio 2021 a

“Com’è possibile? Controllano tutto e non avevano la percezione delle persone che stavano entrando a Capitol Hill?”. Federica Panicucci ha avanzato degli interrogativi molto importanti durante la diretta di Mattino 5, dedicata prevalentemente a quanto accaduto negli Stati Uniti, dove centinaia di sostenitori di Donal Trump hanno assediato il Congresso e sono riusciti a penetrare all’interno praticamente indisturbati. La conduttrice di Canale 5 ha mandato in onda diversi filmati su questo argomento, abbandonando per una volta quelli più leggeri e dedicandosi alla cronaca di un fatto destinato a entrare nei libri di storia. “Guardiamo le immagini e noi qua siamo ancora sotto choc, sembra una cosa surreale”, ha dichiarato la Panicucci che ha poi avanzato un sospetto più che legittimo: “Siamo abituati a scene forti da parte della polizia americana, che interviene spesso a gamba tesa, ma ieri invece niente”.

