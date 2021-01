Grande Fratello Vip, "fingeva di avere il cancro": panico in regia, colpo di tosse nel microfono e censura

07 gennaio 2021 a

Il Grande Fratello Vip è stato costretto a censurare una conservazione tra Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti che si erano avventurati in un argomento molto scomodo. La regia del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è sempre molto attenta a sventare sul nascere potenziali situazioni che potrebbero innescare casi molto pericolosi a livello legale: stavolta i concorrenti stavano parlando di quanto accaduto con Pamela Prati, con la Capriotti che ha dichiarato che “lo sbaglio madornale che ha fatto è stato di coinvolgere i minori. Il bambino che recitava e fingeva di avere un cancro, quella cosa è stata terribile”. A questo punto è partita la censura, con il regista che con un colpo di tosse nel microfono ha immediatamente fatto capire ai due che dovevano cambiare argomento: cosa che hanno puntualmente fatto, soprattutto grazie all’intervento risolutivo di Stefania Orlando che, capita l’antifona, si è subito buttata in mezzo per parlare del maglioncino rosa indossato da Rosalinda Cannavò.

