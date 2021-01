Enrico Mentana in onda in fretta e furia, cosa dimentica sulla scrivania: il dettaglio che scatena i telespettatori

07 gennaio 2021 a

a

a

Enrico Mentana, in occasione degli scontri al Congresso statunitense, è andato in onda con uno speciale su La7. Qui i telespettatori hanno notato un dettaglio sul tavolo del direttore. Mentana infatti aveva sulla scrivania le chiavi dell'auto. Immediata l'ironia del web: "Chicco - scrive un utente - c'è da spostare la macchina in doppia fila". E ancora: "Maratona Mentana con le chiavi dell'ufficio sul desk?".

Quale sia stata la vera ragione non è dato sapersi. Certo è che quanto accaduto in America è stato inaspettato. Il direttore del Tg La7 è andato in onda in tempo record e non è da escludere che qualche svista ci sia stata. Chiavi comprese.

