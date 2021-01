L'Eredità, “guarda cosa hai fatto”: Flavio Insinna sconvolto, quanti soldi ha vinto quest'uomo in quattro serate

08 gennaio 2021 a

“Guarda cosa hai fatto in queste sere con noi”, ha esclamato Flavio Insinna tra l’euforico e il sorpreso al termine della puntata de L’Eredità andata in onda venerdì 8 gennaio su Rai1. Il campione Claudio ha infatti indovinato la risposta esatta, salendo a 147mila euro vinti, come mostrato in coda sul maxischermo. “Hai una percentuale altissima di realizzazione”, ha fatto notare Insinna, che infatti ha aggiunto: “Tre ghigliottine su quattro le hai vinte”. L’ultima però è stata poco remunerativa, dato che il campione ha vinto soltanto 5mila euro. “Se avessi dimezzato un po’ di meno…”, ha infatti sottolineato il conduttore de L’Eredità con un pizzico di amarezza. Ma resta per l’orgoglio per aver indovinato ancora una volta la risposta finale: nelle prossime puntate potrà provare a incrementare ulteriormente un già cospicuo bottino.

