Mediaset, “Barbara d'Urso non va in onda”: clamoroso dietrofront, c'è lo zampino di Pier Silvio Berlusconi

A poco più di 24 ore dalla messa in onda di Live-Non è la d’Urso, Mediaset ha deciso di operare un importante cambio nel palinsesto. Barbara d’Urso sarebbe dovuta tornare in onda con la sua popolare trasmissione a partire da domenica 10 gennaio, e invece su Canale 5 riapparirà dopo le ferie solo da lunedì 11, con la ripresa del suo format quotidiano di Pomeriggio 5. L’azienda diretta da Pier Silvio Berlusconi ha infatti effettuato un cambio dell’ultim’ora: al posto del Live della d’Urso - che quindi riprenderà direttamente domenica 17 - verrà trasmessa un’intervista a Papa Francesco. Ovviamente non sono mancate le proteste dei tantissimi fan dei programmi di Barbara, anche se va detto che la concorrenza della domenica sta diventando sempre più agguerrita: la Rai infatti punta forte per domani sera sulla fiction Che dio ci aiuti e sul solito Che tempo che fa, con Fabio Fazio che ospiterà Maria De Filippi.

