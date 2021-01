L'Eredità, “non ho più le forze”: Flavio Insinna al sicuro, chi è il big Rai che si defila

09 gennaio 2021 a

Carlo Conti è una delle garanzie professionali di mamma Rai in quanto a conduzione, e infatti anche il nuovo format di Affari Tuoi (Viva gli sposi!) ha esordito con ottimi ascolti nelle ultime due settimane. Il conduttore di Rai1, che alla fine del 2020 ha dovuto fare i conti con un ricovero in ospedale a causa del Covid, è stato ospite di Tv Talk e ha escluso categoricamente la possibilità di dar vita a un’edizione quotidiana di Affari Tuoi: “Assolutamente no, ho lasciato L’Eredità proprio perché non ho più le forze e l’età per fare un quotidiano”. A proposito del programma attualmente condotto con successo da Flavio Insinna, Conti si è espresso così: “L’ho condotta per cinque anni ma non ce la farei più. Ho fatto una scelta ben precisa, forzata dagli eventi intorno a me che potete immaginare”.

