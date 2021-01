Affari tuoi, disastro davanti a Carlo Conti: "Sicuri?", quanti soldi ha perso questa coppietta

10 gennaio 2021 a

a

a

Finisce male l'avventura di Massimiliano e Marianna ad Affari Tuoi, il quiz di Carlo Conti su Rai1 in questa edizione rinominata "Viva gli sposi!" perché dedicata alle coppie. I due giovani si sposeranno il 24 aprile prossimo e arrivano allo step finale con 300mila euro nascosti in uno dei tre pacchi rimasti. Il rischio di rimanere con nulla in mano li spaventa e così chiedono 55mila euro per ritirarsi. Gli autori però rifiutano, offrendone al massimo 33mila.

"Non è una cifra molto lontana da quella che avete chiesto voi", la buttà lì Conti. Alla fine, la coppia accetta, per poi scoprire che il pacco a loro disposizione, il numero 17, conteneva il malloppo grosso. "Questa puntata doveva essere fatta in Spagna…", ha ironizzato un po' amaro Conti. Poco prima l'ospite vip Rocio Munoz Morales aveva infatti ricordato che nel suo paese il 17 porta fortuna.

"Cosa piace a mia moglie del mio corpo". Gaffe ad Affari Tuoi: il concorrente si sbilancia (troppo), Conti costretto a intervenire: "Che hai detto?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.