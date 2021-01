Enrico Menta a Da noi a ruota libera, una rivelazione choc: "Solo con una grande raccomandazione"

10 gennaio 2021 a

Enrico Mentana ospite di Francesca Fialdini. Il direttore del Tg la7 è stato intervistato dalla conduttrice di Da noi a ruota libera, il programma in onda su Rai 1. Mentana, dopo Lilli Gruber, si è soffermato su Vincenzo Mollica, raccontando: “All’epoca eravamo in gamba, ma ormai siamo due rimbambiti!”.

Poi il direttore si è soffermato sulla differenza tra oggi e il passato: “Io sono entrato al Tg1 a 25 anni, oggi non potrebbe accadere, era una situazione in cui un giovane poteva andare molto avanti. Per un giovane d’ora è possibile solo con colpo di fortuna o con una grande raccomandazione”.

