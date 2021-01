Domenica Live, la mamma di Paolo Brosio gela lo studio: "Ai miei tempi era diverso"

Francesco Fredella 10 gennaio 2021 a

C’è aria pesante. Sembra che la madre di Paolo Brosio, la signora Anna, non sia così tanto felice del fidanzamento (o presunto tale) con la ventiduenne Maria Laura De Vitis. I due tornano a Domenica Live e ricominciano la soap da dove era stata interrotta prima della pausa natalizia. Rewind. Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, una bellissima ragazza con il pallino di fare la modella, si sono conosciuti a Forte dei Marmi e si sono dati il primo bacio su una panchina. Loro stessi hanno raccontato in passato questo dettaglio frenando chi corre: “Non è ancora amore”, avevano detto a Live-Non è la d'Urso in una delle ultime puntate del 2020. Ma la coppia è stata travolta da una vera e propria bufera.

Andiamo per gradi. Durante la permanenza di Brosio al Grande Fratello Vip è spuntata la fidanzata segreta, Maria Laura. Che si è fatta spazio nel mondo della televisione. Su di lei,però, un vero ciclone quando è stata paparazzata con un noto imprenditore milanese (Diego Granese). Una persona molto seria e quotata negli ambienti dell’alta finanza. Lei, però, si è difesa dicendo di non aver alcuna intenzione di stare con due piedi in una scarpa. Granese l’ha incastrata dicendo di possedere un audio in cui avrebbe ammesso che era tutto un piano con Brosio per arrivare al successo televisivo. E in tv, al Live, nelle scorse settimane si era arrampicata sugli specchi sostenendo di aver detto quelle frasi per gioco, seguendo il consiglio del suo agente per mettere alle strette l’imprenditore milanese. Che invece sui social è supportato da molti follower che avvertono odore di bruciato nella storia tra Brosio e la giovane modella.

A Domenica Live arrivano Brosio e Maria Laura, ci sono anche la signora Anna (madre di Paolo) e Rossana (madre della ragazza ventiduenne). “Ai miei tempi era diverso. Io sono di un’altra generazione e non è facile adattarsi alla generazioni d’oggi. Io non sono abituata”, racconta la madre di Brosio. Non appare affatto contenta della nuova storia di suo figlio. Ed è subito gelo in diretta. Poi ci pensa Rossana a mettere in riga tutti:“Risponderò con la cosa più banale. Se mia figlia è felice, sono felice anch’io”. E’ vero amore? Molti in Rete hanno sollevato dubbi.

