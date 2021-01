Che tempo che fa, Fazio "senza c***o". Luciana Littizzetto lo umilia: "Qualcosa da mettere lì dietro..."

11 gennaio 2021 a

Per un sera Che tempo che fa su Rai3 si trasforma in C'è posta per te. Merito di Maria De Filippi, ospite e artefice della "lettera" che Luciana Littizzetto fa recapitare a Fabio Fazio. Dovrebbe essere un saluto affettuoso, seguono minuti di raggelanti insulti. Tutto sceneggiato, ovviamente, ma a casa qualcuno avrà condiviso.



"Caro Fabio, ho qui una lettera per te. Fratacchione tedioso, Giulio Cesare dei conduttori la tua Bruta ti saluta. Mi devo scusare con te per il mio comportamento spesso riprovevole. Ti voglio bene, sei la mia metà. La metà vuota del mio bicchiere mezzo pieno. Senza di te mi sento persa come un italiano in Francia senza bidet. Noi due siamo la coppia perfetta, scusami quando ti dico che hai pochi capelli ma te lo dico perché è vero. Perdonami per ogni volta che ti ho detto che sei senza c***o, sono sicuro che qualcosa da mettere lì dietro prima o poi lo troverai. Ti adoro ma sono come Garko, ho bisogno di onore e rispetto. Me lo sorbisco da 15 anni tutte le domeniche come Beautiful, solo che qui non si ci***a mai. Ma ogni rosa ha la sua spina e ogni Fazio ha la sua Lucianina".

