Grande Fratello Vip, "un teatrino da interrompere". Alfonso Signorini, le (pesanti) scuse al pubblico

Mea culpa al Grande Fratello Vip, su Canale 5. Alfonso Signorini chiede scusa per quello che è accaduto la scorsa settimana quando Samantha De Grenet e Antonella Elia hanno litigato si brutto. Sono volate parole grosse. “Certe cose forti erano eccessive ed inopportune […] - dice Signorini. Il punto più sensibile è quello della malattia ed io ci tenevo a far chiarezza su questo, Antonella Elia non sapeva che tu avessi avuto un tumore. Concludo dicendo che da parte mia ho fatto una mancanza e non ho problemi a dirlo: avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente, non l’ho fatto e non averlo fatto credo sia un grande errore e chiedo scusa. Lo faccio nei confronti dei miei amici vipponi e nei confronti del pubblico a casa. Ho sbagliato. Vi chiedo scusa. Mia mamma diceva ‘chi lava i piatti prima o poi ne rompe uno’ ed è successo, purtroppo”, conclude.

Antonella Elia e Samantha De Grenet si sono chiarite, ma senza far pace. La Elia ha cercato di sistemare le cose dicendo: “Ho grande rispetto della malattia, della sofferenza e del dolore. Io della tua malattia non sapevo niente, non mi permetterei mai di ferire una persona, era una battuta goliardica […] Stai strumentalizzando la malattia che è una malattia dolorosa che io conosco e non mi permetterei mai di usarla per ferire te o qualche altro essere umano. Ci sono passata anche io purtroppo da quella malattia, anche se non l’ho mai raccontato”. Ma l’ex top model ha replicato in modo chiaro: “A prescindere dalla malattia, una donna non dovrebbe mai attaccarne un’altra dalla parte estetica. Noi non siamo solo tet***e e cu***i e dietro un’eccessiva magrezza o qualche chilo di troppo magari ci sono problemi che non puoi sapere. Io non ho mai strumentalizzato la mia malattia”.

