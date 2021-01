Storie Italiane, sconcertante testimonianza di Alba Parietti su Miss Universo: "Cosa ho visto fare alle madri delle reginette"

12 gennaio 2021 a

Si parla di molestie ai danni di ragazze a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1 oggi, martedì 12 gennaio. In studio anche Alba Parietti, che si è sfogata: "Alzi la mano la donna a cui non è capitato almeno una volta nella vita di trovarsi in una situazione di grave imbarazzo. Io faccio parte di queste donne", ha sottolineato. Dunque, la Parietti stigmatizza il comportamento di chi in un qualche modo dà la colpa delle molestie proprio alle vittime: "A tante ragazze viene detto: “Perché eri lì? Perché non te ne sei andata?”. Il colmo, però, è che poi sono le donne, che sanno quali sono le dinamiche malate degli uomini, a giudicare altre donne", sbotta. Ma nel corso della lunga intervista tutta dedicata all'universo femminile, parla anche del tempo in cui faceva la Miss: "Quando mi sono presentata al concorso di Miss Universo è stato mio padre ad accompagnarmi", ricorda. E ancora: "Quel concorso l’ho vinto ma mio padre mi ha fatto rinunciare la titolo. Era un gendarme, mi stava sempre dietro". Dunque, una testimonianza sconcertante. E che la dice lunghissima: "All'epoca ho visto madri che cercavano di circuire la giuria pur di far vincere le proprie figlie", ha concluso Alba Parietti.

