DiMartedì, Marco Travaglio contro Matteo Renzi: "Ha armato questo casino, ha anche finto"

12 gennaio 2021 a

a

a

"Non riesco a spiegarmi di cosa stiamo parlando a meno che non sia in antipatia il premier. Chi ha armato questo casino da un mese è Matteo Renzi: non ha ritirato le ministre nonostante le minacce e oggi ha fatto finta di essere cacciato". Così Marco Travaglio, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, durissimo nei confronti del leader di Italia viva a proposito della crisi di governo.

"Un Paese di dementi", "Balle". Scontro Travaglio-Calenda, fin dove si spinge il direttore del "Fatto" pur di difendere Conte

"Un Paese di dementi", "Balle". Scontro Travaglio-Calenda, fin dove si spinge il direttore del "Fatto" pur di difendere Conte

Travaglio spiega che in questo momento una caduta del governo sarebbe controproducente per l'Italia: "Si deve licenziare una bozza per il Recovery Fund, bisogna decidere le misure contro il Covid 19 e lavorare sullo scostamento di bilancio. Tutto questo necessita un governo al pieno delle facoltà e non di emergenza", spiega il direttore del Fatto quotidiano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.