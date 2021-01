L'Eredità, "Calma...". Insinna sconcertato: "Pisa", la gaffe più clamorosa di sempre

13 gennaio 2021 a

Una gaffe clamorosa quella che ieri è andata in onda durante la puntata de L'Eredità, il preserale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Protagonista una concorrente di nome Elisabetta, cui è bastata una sola domanda per andare in tilt. Quando il presentatore le ha chiesto qual è la città con la Torre Eiffel, con la P, la donna - sicuramente presa dall'emozione - ha risposto "Pisa", lasciando tutti a bocca aperta, conduttore compreso, che infatti ha commentato: "Calma". Elisabetta poi ci ha ripensato e ha dato la risposta esatta. Il video della gaffe, pubblicato sui social da Trash Italiano, ha fatto il pieno di visualizzazioni e commenti. Qualcuno ha scritto: "Giusto così, loro ci hanno rubato la Gioconda, noi ci siamo presi la Torre Eiffel".

